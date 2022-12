Amadou Haidara Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Testspiele Eberl sieht Testspielsieg von RB Leipzig gegen AC Horsens Von dpa | 02.12.2022, 16:15 Uhr

Max Eberl hat an seinem zweiten Arbeitstag bei RB Leipzig einen durchwachsenen Auftritt beim Test des Pokalsiegers gegen den dänischen Erstligisten AS Horsens gesehen. Auf dem Trainingsplatz der Fußball-Akademie gewannen die Sachsen am Freitag mühevoll mit 2:1 (1:1).