2. Bundesliga Düsseldorf ohne Appelkamp bei St. Pauli Von dpa | 09.05.2022, 15:26 Uhr

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag beim FC St. Pauli auf Shinta Appelkamp verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt mit einem Muskelfaserriss aus, den er beim 2:1 am Freitag gegen den SV Darmstadt erlitt. Das teilte die Fortuna am Montag mit.