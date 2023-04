Ausschreitungen in Neapel Foto: Oliver Weiken/dpa up-down up-down Champions League Drei Frankfurter Fußballfans aus U-Haft in Neapel entlassen Von dpa | 06.04.2023, 10:56 Uhr

Drei Wochen nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Rande des Champions-League-Spiels in Neapel sind drei Anhänger von Eintracht Frankfurt aus der Untersuchungshaft in Italien entlassen worden. Ein Gericht in Neapel entschied, dass die Fußballfans zurück nach Deutschland dürfen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.