Fußball Dortmunds Bellingham klärt Zukunftsfrage: „Werde hier sein" Von dpa | 14.05.2022, 12:14 Uhr

Jude Bellingham sieht seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. „Ich werde nächste Saison hier sein, und ich werde bereit sein“, kündigte der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler an. Der Engländer ist trotz seines jungen Alters ein Führungsspieler des BVB, dessen Vertrag noch bis 30. Juni 2025 läuft. Dennoch wurde Bellingham in den Medien zuletzt immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht. Zumindest nächste Saison bleibt er aber bei den Borussen und hat große Ziele.