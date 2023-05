Choreo vor dem Anpfiff: Die HSV-Fans hatten sich für das Heimspiel in der Relegation 2022 gegen Hertha BSC etwas ausgedacht. Foto: Imago/Claus Bergmann up-down up-down Gegner, Termine, TV-Übertragung Hamburger SV muss in die Relegation: Was Sie dazu alles wissen müssen Von Luca Sixtus | 29.05.2023, 14:46 Uhr

Trotz des 1:0-Sieges über den SV Sandhausen am 34. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga muss der Hamburger SV, so wie im vergangenen Jahr, in die Relegation. In den zwei Zusatzspielen will der HSV den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.