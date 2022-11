Thomas Müller Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Fußball-WM DFB-WM-Premiere gegen Japan - Topschütze Müller Von dpa | 22.11.2022, 09:27 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (14.00 Uhr) bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Japan die 995. Partie in ihrer Länderspielgeschichte.