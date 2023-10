Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird zunächst ohne Offensiv-Spieler Kai Havertz zur umstrittenen Reise in die USA aufbrechen.



Der 24 Jahre alte Profi vom FC Arsenal habe am Wochenende „eine kleine Zahn-Operation“ gehabt, berichtete der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann am Frankfurter Flughafen. „Es ist nichts Wildes. Aber er braucht Erholung, bis vom Druck (am Kopf) her der Flug erlaubt wird. Er wird, Stand jetzt, am Mittwoch nachreisen“, sagte Nagelsmann.



Ansonsten habe er „keine negativen Meldungen“ von den weiteren 25 Akteuren erhalten, die er für die Länderspiele am kommenden Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford und am Mittwoch danach deutscher Zeit (2.00 Uhr/ARD) in Philadelphia gegen Mexiko nominiert hatte. Auch der Dortmunder Rückkehrer Mats Hummels werde „voll spielen können“, teilte Nagelsmann mit.



Der 34 Jahre alte Abwehrspieler hatte am Wochenende das Bundesliga-Spiel des BVB gegen Union Berlin angeschlagen beendet. „Mats hat immer ein bisschen Wehwehchen. Er sucht im Spiel sehr die Zweikämpfe, kriegt da Schläge ab.“



Nagelsmann baut auf den Weltmeister von 2014, der zuletzt bei der EM 2021 für Deutschland spielte. „Wir brauchen Spieler, die Verantwortung übernehmen. Er hat viel Lust, wieder eine tragende Rolle zu spielen, wieder für den DFB zu spielen. Er wird Topleistung bringen können“, bemerkte Nagelsmann. Er sei guter Dinge, dass ab Dienstag in Foxborough alle mitreisenden Akteure „trainingsfähig sind“.