Auslösung DFB-Pokal: Neustrelitz empfängt KSC, Hansa nach Lübeck Von dpa | 29.05.2022, 19:56 Uhr

Die TSG Neustrelitz bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals in der kommenden Fußball-Saison mit dem Zweitligisten Karlsruher SC zu tun. Das ergab die am Sonntagabend von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und dem früheren Weltmeister Kevin Großkreutz im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vorgenommene Auslosung in der ARD-„Sportschau“. Der Oberligist aus Mecklenburg-Vorpommern qualifizierte sich als Landespokalsieger für den DFB-Pokal. Die erste Hauptrunde wird am Wochenende vom 29. Juli bis 01. August ausgespielt.