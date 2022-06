ARCHIV - Die DFB-Kapitänin Alexandra Popp trainiert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Gollnow Frauen-Fußball DFB-Kapitänin Alexandra Popp nach Corona wieder dabei Von dpa | 21.06.2022, 10:43 Uhr

DFB-Kapitänin Alexandra Popp kann nach überstandener Corona-Infektion wieder in die Vorbereitung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf die EM einsteigen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte mit, dass die 31 Jahre alte Stürmerin in das an diesem Dienstag beginnende zweite EM-Trainingslager nach Herzogenaurach anreisen werde. Zuvor war die Wolfsburgerin mehrmals negativ getestet worden und wie nach einer Covid-Erkrankung erforderlich medizinisch genau untersucht worden.