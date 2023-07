Rauch und Lattwein Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft DFB-Frauen freuen sich „wahnsinnig“ auf das erste WM-Spiel Von dpa | 22.07.2023, 07:39 Uhr

Nach über vier Wochen Vorbereitung steht für das deutsche Team endlich das erste WM-Spiel an. Die ganz großen Reisen bleiben den DFB-Frauen Down Under in jedem Fall erspart.