Nationalmannschaft DFB-Auswahl zunächst ohne Rüdiger und Müller gegen Ungarn Von dpa | 11.06.2022, 19:52 Uhr

Ohne Abwehrchef Antonio Rüdiger und Routinier Thomas Müller in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Budapest gegen Ungarn an.