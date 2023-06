DFB-Auswahl Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Nationalmannschaft DFB-Auswahl mit neun Änderungen gegen Polen - Debütant Thiaw Von dpa | 16.06.2023, 19:53 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick nimmt für das Testspiel gegen Polen an diesem Freitag neun Veränderungen in seiner Startelf vor. Der 21-jährige Malick Thiaw kommt am Abend (20.45 Uhr/ARD) im Warschauer Nationalstadion zu seinem Länderspieldebüt.