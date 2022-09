Oliver Bierhoff Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Nationalmannschaft DFB-Abflug nach Wembley: Bierhoff schwelgt in Erinnerungen Von dpa | 25.09.2022, 05:39 Uhr

Oliver Bierhoff hat mittlerweile ein ganzes Sammelsurium an Wembley-Erinnerungen. Sein legendäres Golden Goal zum 2:1-Triumph im EM-Finale 1996 gegen Tschechien überstrahlt natürlich immer noch alles. Doch bei der erneuten Rückkehr in den Fußball-Tempel für das letzte Gruppenspiel am Montag (20.45 Uhr/RTL) in der Nations League gegen England ist auch noch eine Rechnung offen.