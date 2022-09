Torjubel Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa up-down up-down Nations League Deutsche WM-Zweifel bleiben nach Remis gegen England Von dpa | 26.09.2022, 22:50 Uhr

Es sollte die Wiedergutmachung für die Ungarn-Pleite werden, am Ende bleiben aber viele Zweifel. In gut elf Minuten verspielt Deutschland eine 2:0-Führung in England. Immerhin rettet Havertz noch das Remis.