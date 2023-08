Die Deutschen haben wenig Interesse an mehr Nähe im Profifußball.



In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben nur neun Prozent an, dass sie es sehr interessant fänden, wenn künftig bei TV-Übertragungen Einblicke in die Kabine gestattet werden würden. 17 Prozent fänden dies eher interessant.



Insgesamt mehr als ein Drittel der Befragten fände mehr Nähe im Profifußball dagegen uninteressant (39 Prozent). Bei den Befragten im Alter von 18 bis 24 sind das rund ein Viertel (26 Prozent), bei den über 55-Jährigen fast die Hälfte (48 Prozent).



In der Umfrage gab knapp ein Drittel der Befragten an, Profifußball gar nicht im Fernsehen zu verfolgen (30 Prozent). Bei den Männern gilt dies für 24 Prozent und bei den Frauen sogar für 36 Prozent.