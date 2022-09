U21-Nationalspieler Foto: Christopher Neundorf/dpa up-down up-down Länderspiele Deutsche U21 will sich „mit den Besten messen“ Von dpa | 21.09.2022, 04:48 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft fiebert zwei reizvollen Länderspielduellen entgegen. Frankreich am 23. September (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) und England am 27. September (20.45 Uhr/ProSieben MAXX) in Sheffield sind die ersten Aufgaben in der EM-Saison.