Hamburger SV Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Aufstiegsrennen „Der Gelackmeierte“: HSV droht wieder die Relegation Von dpa | 30.04.2023, 12:26 Uhr

Rückschlag für den HSV: In der 2. Liga drohen die Hanseaten den Anschluss an die direkten Aufstiegsränge zu verlieren. Nach dem 2:3 in Magdeburg rückt die Relegation näher.