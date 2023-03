Erfolg macht nicht nur sexy, sondern auch reich. Für den WM-Titel 2014 gab es für den DFB eine ordentliche Prämie vom Weltverband FIFA. Foto: imago sportfotodienst up-down up-down Finanzielle Schieflage beim Sportverband Wie sehr der DFB auf die Erfolge der Männer-Nationalmannschaft angewiesen ist Von Susanne Fetter | 09.03.2023, 20:11 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Minus. Eines der größten Probleme: Der Sportverband ist abhängig von den Erfolgen der Männer-Nationalmannschaft. Warum dies so ist und in welche Zwickmühle das den DFB bringt...