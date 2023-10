Als der ersehnte erste Saisonsieg endlich perfekt war, lagen sich die erleichterten Profis des SV Darmstadt 98 jubelnd in den Armen. Danach ließen sie sich auf einer Ehrenrunde von den Fans feiern.

Mit Herz und Leidenschaft stürmte der Aufsteiger zu einem verdienten 4:2 (2:0) gegen Werder Bremen und verließ erstmals seit dem Comeback in der Fußball-Bundesliga die Abstiegsplätze. „Ich bin erleichtert, weil man mit den Jungs mitleidet“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht bei DAZN: „Sie sind lange Zeit diesem Sieg hinterhergerannt, deswegen sind wir happy.“

„Einfach bodenlos“: Bremen bleibt auswärts weiter ohne Sieg

Mit nunmehr vier Punkten schoben sich die Hessen auf Rang 15. Die über weite Phasen der Partie enttäuschenden Bremer bleiben in dieser Spielzeit auswärts weiter sieglos und mit sechs Zählern im unteren Tabellenmittelfeld. „Wenn man erst nach dem 1:4 anfängt, Fußball zu spielen, hat man das Spiel ganz klar verdient verloren“, sagte Bremens Stürmer Marvin Ducksch: „Wie wir uns die Gegentore fangen, das ist – so leid es mir tut – einfach bodenlos.“

Vor 17.810 Zuschauern erzielten Matthias Bader in der 5. Minute, Tim Skarke (25.), Marvin Mehlem (50.) und Tobias Kempe (62.) per Handelfmeter die Tore für das kämpferisch und spielerisch überzeugende Team von Trainer Torsten Lieberknecht. Olivier Deman (70.) und Milos Veljkovic (79.) trafen für Werder, das insgesamt aber eine schwache Vorstellung bot.

Freiburg überwindet im Spiel gegen Augsburg Durststrecke

Die Standardexperten des SC Freiburg haben hingegen ihre Durststrecke in der Fußball-Bundesliga überwunden. Das Team von Trainer Christian Streich bezwang den Lieblingsgegner FC Augsburg in einem äußerst zähen Heimspiel mit 2:0 (1:0) und holte nach drei Partien ohne Sieg wieder einen Dreier. Freiburg schaffte mit zehn Punkten den Anschluss ans erste Tabellendrittel.

Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (5.) und Philipp Lienhart nach einer Ecke (56.) trafen zum sechsten Sieg in Serie gegen den FCA. Auch die zu Saisonbeginn in die Kritik geratene Defensive überzeugte vor der Hammerwoche mit Spielen gegen West Ham United und Bayern München.

Der FC Augsburg bleibt dagegen auswärts punktlos. „Mich ärgert, dass du die Punkte so dumm hergibst“, sagte Kapitän Ermedin Demirovic bei DAZN: „Wir machen ein richtig gutes Auswärtsspiel und kassieren extrem dumm die Tore. Es ist bitter, aber wir können positiv nach vorne schauen.“ Die Tendenz mit saisonübergreifend nur einem Sieg aus den vergangenen neun Ligaspielen bereitet Sorgen.