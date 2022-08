Paris Saint-Germain - AS Monaco Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa up-down up-down Ligue 1 Dank Volland-Tor: AS Monaco holt Punkt bei PSG Von dpa | 28.08.2022, 22:53 Uhr

AS Monaco und Stürmer Kevin Volland haben eine Überraschung in der französischen Ligue 1 verpasst. Das Fußball-Team aus dem Fürstentum kam am Sonntag beim Meister und Tabellenführer Paris Saint-Germain zu einem 1:1 (1:0).