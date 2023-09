Der Bundesliga-Stürmer der TSG Hoffenheim sicherte den Kroaten einen 1:0 (1:0)-Erfolg in der EM-Qualifikation in Armenien. Der 32-Jährige hatte das entscheidende Tor bereits in der 14. Minute erzielt.



Die Kroaten haben durch den Sieg die Tabellenführung in der Gruppe D übernommen.