2. Bundesliga Dabrowski über Tabellensituation: Punktzahl reicht nicht 08.04.2022

Trainer Christoph Dabrowski von Hannover 96 hält nichts von bangen Blicken in Richtung Konkurrenz im Abstiegskampf. „Die Punkte, die wir jetzt haben, werden nicht reichen. Wir brauchen selbst Punkte. Von daher bringt es nichts, ständig auf die Ergebnisse der anderen zu gucken“, sagte der Trainer am Donnerstag vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Erzgebirge Aue.