Corona-Fall bei Werder: Torwart Zetterer positiv getestet Von dpa | 01.04.2022, 13:20 Uhr

Ersatztorwart Michael Zetterer steht Werder Bremen im Heimspiel gegen den SV Sandhausen nicht zur Verfügung. Der 26 Jahre alte Torhüter wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Damit fehlt Zetterer in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der Vertreter von Jiri Pavlenka befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Wer für Zetterer am Sonntag in den Kader nachrückt, ist noch offen.