Drin ist er: Sebastian Drews hat soeben das erste Tor für die SG Dynamo Schwerin im Sportpark Lankow und den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gegen Tasmania Berlin erzielt. FOTO: Dietmar Albrecht up-down up-down Cool vom Punkt, clever beim Kontern: Schweriner überrumpeln Tasmania Berlin Überraschungscoup: Dynamo Schwerin schlägt Regionalligaabsteiger Von Hans-Georg Taken | 13.08.2022, 18:03 Uhr

Das erste Pflichtspiel auf der neuen Sportanlage in Schwerin-Lankow. Die erste Heimpartie in der Oberliga. Der erste Sieg in Liga fünf. Die SG Dynamo Schwerin überraschte alle, besonders sich selbst.