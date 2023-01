Sébastien Haller Foto: Franck Fife/3p-afp/dpa up-down up-down Hodenkrebs-Erkankung BVB-Profi Haller vor langem Weg zurück in Normalität Von dpa | 02.01.2023, 14:14 Uhr

Beim BVB hat das lange Warten ein Ende. Mit dem Start in die Vorbereitung auf den zweiten Saison-Abschnitt kehrt der an Krebs erkrankte Sébastien Haller in den Mannschaftskreis zurück.