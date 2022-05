ARCHIV - Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uli Deck Fußball Herthas U19 verliert Finale um Meisterschaft gegen den BVB Von dpa | 29.05.2022, 15:18 Uhr | Update vor 1 Min.

Immer wieder haben Nachwuchsspieler von Hertha BSC in den vergangenen Monaten Bundesliga-Luft bei den Profis geschnuppert. Einige von ihnen spielten am Sonntag nun um die Junioren-Meisterschaft gegen den BVB. Am Ende siegte der Titelverteidiger.