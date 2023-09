Borussia Dortmund setzt nach der Torpremiere von Niklas Füllkrug auf weitere Großtaten des Nationalstürmers. „Wir hoffen, dass das der Kickstart war, dass er weiter so wichtig für uns ist“, sagte Trainer Edin Terzic nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des BVB bei der TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Der Ex-Bremer selbst stand mit einem breiten Grinsen vor den Kameras und Mikrofonen.



Den Eindruck, dass Druck von ihm abgefallen sei, machte Füllkrug allerdings nicht. „Ich bin entspannt, ich war entspannt, ich bleibe auch entspannt. Ich finde es natürlich gut, dass die Mannschaft ein Gefühl entwickelt, dass vorn jemand drinsteht, der das Tor treffen kann“, erklärte der 30-Jährige und schob lässig hinterher: „Vielleicht kriege ich dann in Zukunft den einen oder anderen Ball mehr.“



Bundestrainer Nagelsmann sah zu

Auch dank Füllkrug grüßte Dortmund zumindest über Nacht von der Tabellenspitze. Auf der Tribüne des mit 30.150 Zuschauern ausverkauften Sinsheimer Stadions sah auch der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann, wie der WM-Teilnehmer mit seinem ersten Tor für den BVB den Sieg der Gäste einleitete (18.). Julian Reus (45.+3) und Julian Ryerson (90.+5) trafen noch für den BVB. Andrej Kramaric hatte zwischendurch per Foulelfmeter (25.) ausgeglichen.



Der Vizemeister bleibt zwar in dieser Saison ungeschlagen, hatte aber so manchen Wackler im Spiel. „Es kann ja auch positiv sein, dass du da oben stehst und trotzdem noch Luft nach oben hast“, sagte Füllkrug.