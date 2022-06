ARCHIV - Das Vereinlogo von Borussia Dortmund. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Thissen Bundesliga BVB-Chef Watzke glaubt nicht an ewige Bayern-Dominanz Von dpa | 03.06.2022, 17:14 Uhr

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke glaubt trotz der zehnten Meisterschaft des FC Bayern in Serie nicht an eine dauerhafte Dominanz der Münchner in der Fußball-Bundesliga. „Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz. Das ist selbst Paris und das ist Juventus Turin passiert“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Sportgespräch des Deutschlandfunks.