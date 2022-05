Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa FOTO: Frank Rumpenhorst Frauen-EM Bundestrainerin: Acht Wolfsburgerinnen im erweiterten Kader Von dpa | 31.05.2022, 12:07 Uhr

Acht Spielerinnen aus dem Frauen-Team des VfL Wolfsburg sind im erweiterten Kader für die Europameisterschaft vertreten. Vor der Bekanntgabe des endgültigen EM-Aufgebots Mitte Juni hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unter anderem Kapitänin Alexandra Popp (113 Länderspiele) und die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf (26 Spiele) nominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Daneben sind Almuth Schult (Tor), Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch (Abwehr), Svenja Huth, Lena Lattwein (Mittelfeld) und Tabea Waßmuth (Angriff) dabei. Ebenfalls acht Spielerinnen von Vizemeister FC Bayern München sind für den vorläufigen Kader vorgesehen. Beim „Pre-Camp“ in Frankfurt vom 5. bis 9. Juni kämpfen dann die Wackelkandidatinnen des DFB-Teams um das eigene Ticket für die EM in England. Wegen des Pokalerfolgs des VfL werden dabei sieben Wolfsburgerinnen fehlen. Die routinierte Mittelfeldspielerin Popp wird allerdings schon an dem Camp teilnehmen. „Alexandra Popp hat sich dazu entschieden, schon in Frankfurt dabei zu sein, sie wird am 6. Juni anreisen und individuell abgestimmt trainieren“, teilte Voss-Tecklenburg mit. Die Abreise für den 23-köpfigen Kader ist für den 3. Juli geplant. Das DFB-Team trifft in der Gruppenphase in Brentford auf Dänemark (8. Juli, 21.00 Uhr/ZDF) und Spanien (12. Juli, 21.00 Uhr/Das Erste) sowie in Milton Keynes auf Finnland (16. Juli, 21.00 Uhr/ZDF).