Fußball Bundesliga-Novum: Vier Teams punktgleich am Tabellenende Von dpa | 05.03.2023, 06:45 Uhr

Der Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga liefert auch für Statistiker erstaunliche Werte. So stehen erstmals in der Liga-Geschichte nach 23 Spieltagen vier Mannschaften punktgleich am Ende der Tabelle, wie der Datendienstleister Opta ermittelte.