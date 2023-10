Schweigeminute Bundesliga gedenkt der Opfer des Nahost-Konflikts Von dpa | 21.10.2023, 15:52 Uhr | Update vor 23 Min. Schweigeminute Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down

Spieler und Fans haben auch am Samstag in der Bundesliga mit einer Schweigeminute der Opfer des Konflikts im Nahen Osten gedacht. In den Stadien wurde an den Krieg erinnert.