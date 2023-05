Sébastien Haller gelang gegen Augsburg ein Doppelpack. Foto: dpa/Bernd Thissen up-down up-down Bundesliga am Sonntag BVB führt in Augsburg und übernimmt Tabellenführung – VfB Stuttgart siegt in Mainz und | 21.05.2023, 17:31 Uhr | Update vor 2 Min. Von Mark Otten dpa | 21.05.2023, 17:31 Uhr | Update vor 2 Min.

Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, den Patzer des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auszunutzen: Der BVB führt in der zweiten Hälfte beim FC Augsburg. Der VfB Stuttgart hat mit einem Sieg in Mainz einen großen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt gemacht.