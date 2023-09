Leipzig und Stuttgart erfolgreich Hummels führt BVB zum Sieg, Köln und Mainz erleiden nächsten Dämpfer Von dpa | 16.09.2023, 17:42 Uhr Mats Hummels traf doppelt für Borussia Dortmund. Foto: imago images/Eibner up-down up-down

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund in einem spektakulärem Spiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Auch Stuttgart und Leipzig konnten sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. In Köln und Mainz herrscht dagegen Krisenstimmung.