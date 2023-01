Dani Alves soll eine Frau sexuell belästigt haben. Archivfoto: dpa/Tom Weller up-down up-down Laut Medienberichten Frau sexuell belästigt? Brasilianischer Fußballstar Dani Alves festgenommen Von dpa | 20.01.2023, 15:35 Uhr

Er soll eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona sexuell belästigt haben: Die spanische Polizei hat den brasilianischen Fußballer Dani Alves festgenommen. Was ihm jetzt droht.