Jonas Hofmann Foto: Marius Becker/Deutsche Presse-Ag up-down up-down WM-Teilnahme Borussia: Hofmanns Start trotz Verletzung „nicht in Gefahr“ Von dpa | 19.10.2022, 15:57 Uhr

Leichte Entwarnung bei Jonas Hofmann: Der Fußball-Nationalspieler zog sich bei der Pokal-Niederlage von Borussia Mönchengladbach in Darmstadt (1:2) eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung zu, nach Angaben des Bundesligisten sei Hofmanns WM-Teilnahme „jedoch nicht in Gefahr“. Wie lange der Allrounder genau pausieren muss, teilte die Borussia nicht mit. Bei einem wochenlangen Ausfall dürfte eine Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick aber fraglich sein. Die WM in Katar startet am 20. November.