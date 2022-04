Bochums Trainer Thomas Reis gestikuliert. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller Bundesliga Bochum ohne Stafylidis und Soares ins Derby Von dpa | 28.04.2022, 13:47 Uhr

Thomas Reis fiebert seiner Rückkehr auf die Trainerbank im Revierderby bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) entgegen. „Ich bin heilfroh, dass ich in Dortmund wieder an der Linie stehen kann“, sagte der Chefcoach des VfL Bochum, der am vergangenen Sonntag beim 0:2 gegen den FC Augsburg wegen einer Roten Karte mit einem Innenraumverbot belegt war.