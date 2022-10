Fredi Bobic Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Hertha BSC Bobic zu Windhorst-Vorwürfen: „Das ist seine Meinung“ Von dpa | 02.10.2022, 16:09 Uhr

Manager Fredi Bobic will sich zur deutlichen Kritik von Lars Windhorst am Vorgehen der Vereinsführung von Hertha BSC in der Affäre um ein angebliches Engagement einer Detektei durch den Investor nicht inhaltlich äußern.