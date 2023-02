Fredi Bobic Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Champions League Bobic: Eintracht kann Viertelfinale noch schaffen Von dpa | 23.02.2023, 05:58 Uhr

Der ehemalige Sportvorstand Fredi Bobic traut Eintracht Frankfurt in der Champions League auch nach dem 0:2 im Hinspiel gegen den SSC Neapel das Viertelfinale noch zu. „Neapel ist aktuell eines der heißesten Teams Europas und in dieser Verfassung zweifellos einer der Topfavoriten auf den Champions-League-Titel. Und trotzdem schreibe ich die Eintracht noch nicht ab“, schrieb der 51-Jährige in einer Kolumne für den „Kicker“.