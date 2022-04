Angeklagt FOTO: Marcus Brandt Wegen Betrugs Blatter und Platini ab Juni vor Schweizer Gericht Von dpa | 13.04.2022, 06:57 Uhr | Update vor 33 Min.

Der Prozess wegen Betrugs und anderer Delikte gegen den früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter und den ehemaligen UEFA-Chef Michel Platini beginnt am 8. Juni. Das Datum veröffentlichte das Bundesstrafgericht in Bellinzona in Kanton Tessin am 12. April.