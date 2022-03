Fußball FOTO: Jens Büttner Bundesliga Bielefelds Trainer setzt im Keller-Duell auf Euphorie Von dpa | 31.03.2022, 12:44 Uhr | Update vor 11 Min.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie will Arminia Bielefeld im Keller-Duell mit dem VfB Stuttgart die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga stoppen. Dabei setzt Trainer Frank Kramer auch auf die Unterstützung von den voll besetzten Rängen. „Das Wichtigste wird die Euphorie sein. Genau an dem Punkt können uns die Zuschauer helfen und wir hoffen, dass sie das tun werden. Natürlich müssen wir den Funken liefern um zu zünden, aber die Fans werden uns helfen können“, sagte der Coach des Tabellen-17. vor der Partie gegen den um einen Punkt besseren 14. am Samstag (15.30 Uhr/Sky).