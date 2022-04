Fabian Klos FOTO: Friso Gentsch Bundesliga Bielefelds Sportchef: Keine Folgeschäden bei verletztem Klos Von dpa | 07.04.2022, 21:30 Uhr | Update vor 15 Min.

Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi rechnet mit einer vollständigen körperlichen Genesung von Stürmer Fabian Klos. „Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Genesung weiter voranschreiten kann. Wichtig ist auch, was die Ärzte gesagt haben, nämlich dass keine Folgeschäden bleiben, was die Heilung des Körpers betrifft“, sagte der 43-Jährige am Donnerstag. „Alles andere ist schwer zu prognostizieren.“