2. Bundesliga „Bestens angefangen": Paderborn startet Saisonvorbereitung Von dpa | 06.06.2022, 15:17 Uhr

Mit Vorfreude auf die neue Saison hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn die Vorbereitung aufgenommen. „Es ist wichtig, die ersten drei Tage vor dem Abflug in die USA gut zu nutzen. Damit haben wir heute bestens angefangen“, sagte Trainer Lukas Kwasniok beim Trainingsauftakt am Montag mit Blick auf die anstehende Reise in die US-Bundestaaten Minnesota, Wisconsin und Illinois. „In der neuen Saison wollen wir die Intensität auf dem Platz noch einmal erhöhen, vor allem in der Arbeit gegen den Ball“, sagte er.