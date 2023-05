Feier Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Bundesliga Bericht: FC Bayern plant Feier zum Saisonausklang Von dpa | 22.05.2023, 15:49 Uhr

Der FC Bayern hofft weiter auf die elfte deutsche Fußball-Meisterschaft in Serie. Diese würden die Münchner am Tag nach dem Bundesliga-Finale am Pfingstsonntag auf dem Marienplatz feiern.