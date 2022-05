Berlins Anthony Ujah (l) kämpft gegen Armel Bella Kotchap von VfL Bochum um den Ball. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Andreas Gora U21-Nationalmannschaft Bella Kotchap stellt Zukunftsfrage hinten an Von dpa | 31.05.2022, 15:36 Uhr

Armel Bella Kotchap vom VfL Bochum will sich nach Spekulationen über seine Zukunft erst einmal auf die Aufgaben mit der U21-Nationalmannschaft konzentrieren. „Ich habe mich bisher mit dem Verein nicht wirklich zusammengesetzt“, sagte der 20 Jahre alte Verteidiger der Bochumer am Dienstag bei einem Video-Pressegespräch der U21. „Ich möchte mich voll auf die U21 konzentrieren, dass wir unser EM-Ticket lösen. Das ist unser einziges Ziel. Am Ende der Saison kann man über Eventualitäten sprechen.“