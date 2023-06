Lois Openda Foto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Bundesliga Belgier Openda liebäugelt mit Wechsel zu RB Leipzig Von dpa | 15.06.2023, 15:40 Uhr

Lois Openda vom RC Lens liebäugelt öffentlich mit einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. „Leipzig könnte ein guter Verein sein, der mir hilft, einen Schritt nach vorn zu machen“, sagte der belgische Nationalspieler in einem Interview bei RTLsports Belgien. Der 23 Jahre alte Stürmer hat in dieser Saison 21 Tore in 38 Spielen für den französischen Erstligisten erzielt.