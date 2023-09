Bayern wieder Bundesliga-Spitze - Dortmund gewinnt

Der FC Bayern München hat mit einem Schützenfest wieder die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen.



Die Münchner kamen zu einem 7:0 (4:0) über den VfL Bochum, Harry Kane erzielte beim Kantersieg drei Treffer. Der Rekordmeister liegt nun je einen Punkt vor dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und der TSG Hoffenheim sowie drei Zähler vor Leverkusen. Bayer erwartet am Sonntag Aufsteiger 1. FC Heidenheim und könnte mit einem hohen Sieg die Münchner wieder verdrängen.



Die TSG Hoffenheim setzte sich am 5. Spieltag mit einem 2:0 (2:0) bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin in der Bundesliga-Spitzengruppe fest. Pokalsieger RB Leipzig gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0). Vizemeister Borussia Dortmund schaffte gegen den VfL Wolfsburg mit einem 1:0 (0:0) den dritten Saisonsieg. Der Vizemeister bleibt ungeschlagen und liegt nun zwei Punkte hinter den Münchnern. Ein wichtiger Erfolg gelang dem FC Augsburg mit seinem in der Kritik stehenden Trainer Enrico Maaßen beim 2:1 (2:1) gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05.