Bundesliga Bayern-Sportchef über Gnabry: „Ich mag ihn so sehen" Von dpa | 18.10.2022, 04:52 Uhr

Solche Spiele braucht Serge Gnabry - beim FC Bayern München und auch mit Blick auf die nicht mehr weit entfernte Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Beim 5:0 der Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Freiburg trumpfte der in dieser Saison nur sporadisch zündende Angreifer als Torschütze, filigraner Torvorbereiter und Aktivposten in der Offensive des Rekordmeisters.