Der FC Bayern München kann wieder jubeln: Nach dem DFB-Pokal-Aus im Spiel gegen Freiburg, gewinnen sie nun im Breisgau. Foto: dpa/Tom Weller up-down up-down 27. Spieltag der Bundesliga Bayern revanchiert sich in Freiburg, Schalke wieder Tabellenletzter Von dpa | 08.04.2023, 18:47 Uhr | Update vor 23 Min.

Nach dem Pokal-Aus kann der FC Bayern wieder punkten: In der Liga besiegt er die Freiburger. Dicht gefolgt werden die Münchner in der Tabelle weiterhin vom BVB, der einen knappen Sieg gegen Union Berlin einfahren konnte. So verlief der 27. Spieltag der 1. Bundesliga.