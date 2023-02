Oliver Kahn Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Bundesliga Bayern-Chef Kahn: Fokus nun auf Gladbach Von dpa | 15.02.2023, 08:38 Uhr

Vorstandschef Oliver Kahn hat noch in der Nacht nach dem so wichtigen Champions-League-Sieg bei Paris Saint-Germain den Blick beim FC Bayern München gleich wieder auf den aktuell spannenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga gerichtet.