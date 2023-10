„Grundsätzlich ist Kunstrasen für Passspiel nicht unbedingt negativ. Deswegen müsste er zu unserer Art, Fußball zu spielen, ganz gut passen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesliga-Tabellenführers. Dennoch seien es „ungewohnte Bedingungen“. Deshalb sei es wichtig, dass seine Spieler „sich im Abschlusstraining schnell dran gewöhnen“.



Den in der Liga zwölfmal in Folge ungeschlagenen Gegner will Rolfes auf keinen Fall unterschätzen. „Molde ist nur knapp gegen Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Die haben Qualität“, sagte er. Galatasaray Istanbul hat in der Champions League am Dienstag 3:2 bei Manchester United gewonnen.



Wie beim 4:0 gegen den schwedischen Meister BK Häcken zum Auftakt, dürfte Trainer Xabi Alonso in Norwegen wieder etwas durchrotieren. Somit wird das Spiel quasi zum Casting. „Alle erheben den Anspruch zu spielen“, sagte Rolfes: „Das müssen sie auch zeigen.“